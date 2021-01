Sicilia, operazione “Oro Rosso”: controlli della Polizia per contrastare i furti di rame

15 Gennaio 2021 11:16

Sicilia: i controlli effettuati presso i rottamai non hanno evidenziato irregolarità, tuttavia, a Trapani, dove la Polfer ha operato congiuntamente alla locale Polizia Municipale, un uomo di 37 anni è stato sanzionato poiché sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo una strada cittadina

159 persone controllate, 63 agenti della Polizia Ferroviaria impiegati, 34 controlli effettuati (di cui 18 presso rottamai, 7 lungo la linea ferroviaria e 9 su strada) e 1 sanzione amministrativa elevata, sono i numeri della prima operazione “Oro Rosso” dell’anno 2021 che ha visto impegnata la Polfer della Sicilia nella specifica attività di contrasto al fenomeno dei furti di rame. I controlli hanno riguardato aziende, dislocate in tutta la regione, che si occupano del trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi, tra cui anche i metalli ed il rame. E’ stata analizzata tutta la documentazione attestante le autorizzazioni all’esercizio delle attività d’impresa e al trattamento delle diverse categorie di rifiuti con particolare attenzione anche al rispetto delle normative ambientali in tema di stoccaggio degli stessi. I controlli effettuati presso i rottamai non hanno evidenziato irregolarità, tuttavia, a Trapani, dove la Polfer ha operato congiuntamente alla locale Polizia Municipale, un uomo di 37 anni è stato sanzionato poiché sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo una strada cittadina.