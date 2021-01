Sanità in Calabria, Spirli e Orsomarso visitano il 118 di Cosenza: “spina dorsale del nostro sistema” [VIDEO]

27 Gennaio 2021 12:34

Sanità in Calabria, sopralluogo del presidente e dell’assessore nella centrale operativa di Serra Spiga. Il capo della Giunta: “Faremo il possibile per sostenere gli operatori”

Siamo qui per rendere omaggio alle donne e agli uomini del 118, che sono la spina dorsale del nostro sistema sanitario e che, in questi tempi di pandemia, stanno svolgendo un lavoro ancora più importante».Lo ha detto il presidente della Regione, Nino Spirlì, in visita – assieme all’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso – alla centrale operativa del 118 di Cosenza, allocata a Serra Spiga. Spirli e Orsomarso sono stati accolti dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina e dai responsabili dei 118.

“Dovevamo essere qui con la presidente Santelli, che non è più con noi. Di certo – ha aggiunto Spirlì –, faremo tutto ciò che è in nostro potere per venire incontro alle esigenze degli operatori del 118. Saremo in contatto con il commissario ad acta per stabilire insieme le iniziative necessarie a sostenere questo presidio di emergenza, raccogliendo bisogni e sollecitazioni”.

“Desidero ringraziare il presidente Spirlì per questa visita, che dimostra sensibilità istituzionale. C’è bisogno di una nuova sede per il 118 e, assieme al commissario regionale Guido Longo, ci impegneremo per reperirla”, ha assicurato l’assessore Orsomarso. Durante la visita, a Spirli e Orsomarso sono state donate mascherine personalizzate del 118.