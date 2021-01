Lazio, il cuore d’oro di Fares: dona 2500 euro al rider aggredito e derubato a Napoli

4 Gennaio 2021 16:57

Mohamed Fares protagonista di un gesto di grande solidarietà: il calciatore della Lazio don 2500 euro al rider aggredito e derubato a Napoli

Nelle ultime ore la storia di Giovanni Lanciano è diventata virale sui social ed ha messo in moto la macchina della solidarietà. L’uomo è un 52enne di Napoli che, dopo aver perso il suo posto di lavoro in un supermercato a causa della crisi, si è riciclato nel ruolo di rider per provvedere al sostentamento della famiglia. Recentemente però, 6 ragazzi lo hanno aggredito e derubato, fuggendo via insieme allo scooter con il quale l’uomo effettuava le sue consegne. La storia ha toccato il cuore di molti che hanno voluto fare una donazione su ‘GoFoundMe’, al fine di raggiungere la cifra di 5000 euro destinata a ricomprare il mezzo al signor Gianni. In poche ore il numero delle donazioni è aumentato fino a sfiorare quasi il doppio della cifra predisposta inizialmente. Il merito è anche di Mohamed Fares, esterno della Lazio che, senza sponsorizzare in alcun modo il proprio gesto, ha deciso di donare 2500 euro provvedendo da solo a raggiungere metà dell’obiettivo iniziale. Senza dubbio uno degli assist più belli della sua carriera.