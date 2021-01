La ex di Higuain e quella storia finita male: “gli piaceva andare con le… zozze”

19 Gennaio 2021 14:57

Manuela Ferrara racconta i motivi della fine della storia con Higuain: tutta colpa di una ‘passione’ piuttosto particolare…

Nonostante abbia lasciato l’Italia e le tante critiche sul suo conto, ormai da diversi mesi, il nome di Gonzalo Higuain torna a circolare nuovamente nelle trasmissioni tv che trattano di calcio. In questo caso però, il ‘Pipita’ è stato accostato ad una piccante dichiarazioni di gossip. Nello studio di ‘Tiki Taka‘, programma Mediaset condotto da Piero Chiambretti, era presente Manuela Ferrara, vecchia fiamma dell’argentino. La modella ha raccontato un particolare aneddoto sulla fine della loro storia, legata ad una particolare ‘passione’ dell’ex calciatore della Juventus: “sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”.