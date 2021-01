Domani la sanità in Calabria su Presa Diretta

31 Gennaio 2021 11:48

Su Rai 3 a Presa Diretta viaggio in Lombardia e in Calabria

Un nuovo ciclo di Presa Diretta, con otto appuntamenti in prima serata su Rai 3, dedicato alle grandi emergenze di questo periodo, la pandemia da Covid-19, la crisi economica, l’emergenza sociale e quella ambientale. Lunedi’ 1 febbraio, alle 21.20, PresaDiretta tornera’ con una puntata dal titolo: ‘C’era una volta la sanita’ pubblica’ condotto da Riccardo Iacona. Sara’ un viaggio in Lombardia e in Calabria per capire perche’ la seconda ondata di Covid ha colpito piu’ della prima. “C’era una volta la sanita’ pubblica” e’ un racconto di Riccardo Iacona con Francesca Nava, Elena Stramentinoli, Luigi Mastropaolo, Raffaele Manco, Andrea Vignali.