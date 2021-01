Coronavirus a Messina, la paura di chi vive nella baraccopoli: “molti vanno in giro anche se positivi”

22 Gennaio 2021 18:37

Non è solo la condizione igienico-sanitaria in cui vivono circa 8mila messinesi a destare preoccupazione, ma c’è anche la possibilità che esploda un incontrollabile focolaio di contagi

Un viaggio all’interno delle baracche di Messina al tempo del Coronavirus. Il servizio andato in onda durante il programma Tagadà, sulle frequenze di La7, ha messo in luce una situazione allarmante legata al problema dei contagi. Perché non è solo la condizione igienico-sanitaria in cui vivono circa 8mila messinesi a destare preoccupazione, ma c’è anche la possibilità che esploda un incontrollabile focolaio. Dopo alcune positività al Covid-19 è iniziato il tracciamento di massa mirato e bloccare sul nascere il cluster, anche se sembra che risposta non sia stata quella immaginata. “Molti vanno in giro nonostante abbiano contratto il virus. La paura c’è, se una vicina viene a chiedermi una foglia di prezzemolo io ho pure il timore di dargliela”, giurano alcune persone di fronte alle telecamere del giornalista Salvo Catalano.