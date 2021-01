Coronavirus, la virologa Gismondo: “Il lockdown svuota gli ospedali, ma anche la vita…”

16 Gennaio 2021 13:42

Le parole della microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo sull’equilibrio da trovare tra situazione epidemiologica e socialità

Parole che fanno riflettere, molto significative, quelle espresse dalla microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo all’Adnkronos: “Se noi dobbiamo porci come obiettivo quello di svuotare le terapie intensive e di allentare la pressione sugli ospedali – dice – i lockdown sono l’unica soluzione. Ma dobbiamo guardare alla vita in toto e la vita non è fatta solo di ospedali che si svuotano e di malati in terapia intensiva, è fatta anche della nostra socialità e di un’economia che è devastata”.

Mentre l’Italia è divisa tra gente preoccupata, che appoggia le attuali decisioni del Governo, e gente fortemente contrariata e in protesta, la direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze del Sacco cerca un punto di equilibrio: “Da virologa dico che tra vaccino e misure di prevenzione ovviamente conterremmo il virus il più possibile, ma da donna che vive in una società non posso non tener conto anche di tutti gli altri fenomeni collaterali a Covid. L’invito è che non si prendano in considerazione soltanto dati, peraltro alcuni discutibili, relativi a percentuali di positività o Rt, ma anche tutti gli altri fattori sociali ed economici, e che poi chi ne ha la responsabilità adotti delle misure. La decisione non può essere solo virologica”.