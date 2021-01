Confronti a 5 Stelle per il Sud: incontro con il senatore Auddino e l’europarlamentare Furore per parlare di infrastrutture e fondi di investimento

19 Gennaio 2021 22:24

Giovedì 21 gennaio, alle ore 21.00, si terrà un incontro con Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e membro della commissione per i trasporti e il turismo, e Giuseppe Auddino, senatore del Movimento 5 Stelle, impegnato nella tutela dei diritti dei precari e nel rilancio del porto di Gioia Tauro. L’incontro è inserito all’interno del percorso di webinar promosso dal gruppo “Confronti a 5 stelle per il Sud”, arrivato oggi al suo quinto appuntamento tematico. L’appuntamento sarà su piattaforma online, dalle ore 21.00, e tutti i cittadini sono invitati a partecipare e ad intervenire con delle domande. Per entrare nella call conference (che si svolgerà sulla piattaforma Google Meet) basta cliccare (nel giorno e all’ora indicati) sul seguente link: https://meet.google.com/yaj-rbhe-ydn. Non saranno ammessi utenti anonimi. L’evento potrà essere seguito anche in streaming dalla pagina facebook “Confronti a 5 Stelle per il Sud” e dal gruppo facebook connesso alla stessa. L’accesso alla stanza virtuale si intende come consenso alla registrazione dell’evento e alla divulgazione in streaming.