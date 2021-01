Chiesa-show lancia la Juve: i bianconeri sbancano San Siro e si rilanciano, ora in vetta è bagarre!

6 Gennaio 2021 22:43

La Juventus sbanca San Siro battendo un Milan incerottato causa Covid e non solo: il protagonista è Federico Chiesa, autore di una doppietta

1-3 Juve a Milano, l’Inter ringrazia Chiesa e in vetta adesso è bagarre! I bianconeri di Pirlo sbancano San Siro battendo un Milan incerottato e con diversi assenti causa Covid e non solo. Il protagonista è il figlio d’arte, che regala il vantaggio al quarto d’ora servito da Dybala con un assist d’oro. Il Milan, nonostante l’emergenza, non cambia atteggiamento: tanta pressione e baricentro alto, e così arriva il pari di Calabria, proprio uno degli uomini adattati da Pioli a centrocampo per moria di mediani. E’ nella ripresa però che la partita prende una piega “bianconera”: ancora Chiesa raddoppia e manda di nuovo avanti gli ospiti, poi è McKennie a chiudere i conti.

L’Inter, che aveva perso nel pomeriggio, ringrazia la Juve perché il Milan non scappa. Ronaldo e compagni, a -7 dalla vetta, hanno una partita da recuperare. Ora, in 7 punti, ci sono 4 squadre. Di seguito la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ore 12:30

Cagliari-Benevento 1-2 (20′ Joao Pedro, 41′ Sau, 44′ Tuia)

ore 15:00

Atalanta-Parma 3-0 (15′ Muriel, 49′ Zapata, 61′ Gosens)

Bologna-Udinese 2-2 ( 19′ Tomiyasu, 34′ Pereyra, 40′ Samberg)

Crotone-Roma 1-3 (8′, 29′ Mayoral, 35′ Mkitharyan, 71′ Golemic)

Lazio-Fiorentina 2-1 (6′ Caicedo, 75′ Immobile, 88′ Vlahovic rig.)

Sampdoria-Inter 2-1 (23′ Candreva, 38′ Keita, 65′ De Vrij)

Sassuolo-Genoa 2-1 (52′ Boga, 64′ Shomurodov, 83′ Raspadori)

Torino-Verona 1-1 (67′ Di Marco, 84′ Bremer)

ore 18:00

Napoli-Spezia 1-2 (58′ Petagna, 68′ Nzola, 82′ Pobega)

ore 20:45

Milan-Juventus 1-3 (18′ Chiesa, 41′ Calabria, 62′ Chiesa, 72′ McKennie)

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 37 INTER 36 ROMA 33 JUVENTUS 30 SASSUOLO 29 NAPOLI 28 ATALANTA 28 LAZIO 25 VERONA 24 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 BOLOGNA 17 UDINESE 16 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 SPEZIA 14 TORINO 12 PARMA 12 GENOA 11 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 14 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Muriel (Atalanta) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Nzola (Spezia) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti Lozano (Napoli) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (17ª GIORNATA)

SABATO 9 GENNAIO

ore 15:00

Benevento-Atalanta

ore 18:00

Genoa-Bologna

ore 20:45

Milan-Torino

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 12:30

Roma-Inter

ore 15:00

Parma-Lazio

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

ore 18:00

Fiorentina-Cagliari

ore 20:45

Juventus-Sassuolo

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 20:45

Spezia-Sampdoria