Vaccini anti Covid: primario del Pronto Soccorso primo vaccinato in Sicilia. Musumeci: “entro settembre vaccinati tutti i siciliani”

Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, Massimo Geraci, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day. Subito dopo il dottore Geraci sono stati sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il Piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni stanno assistendo il Governatore Musumeci e l’assessore alla Salute Razza.

“Entro la metà di settembre 2021 saremo in grado di vaccinare tutti i siciliani di età superiore ai 16 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all’Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day. “Io mi vaccinerò. Certo, quando sarà il mio turno: lo decideranno i medici. Se ci liberiamo da questo mostro senza volto, riusciremo a ricostruire il nostro futuro con tutte le potenzialità che abbiamo a disposizione. Noi non ci siamo fermati”, prosegue Musumeci. “Il richiamo è diviso in due fasi – ha aggiunto il Governatore – la seconda fase dovrebbe cominciare ad aprile, ma già la prossima settimana avremo una sufficiente quantità per avviare la campagna di vaccinazione vera e propria. Speriamo di poter concludere entro l’estate e quindi avvicinare tutti al vaccino senza rinunce, perché non credo ci sia una sola ragione per poter rinunciare alla vaccinazione“. Musumeci ha ribadito di essere pronto a vaccinarsi: “sarei disposto a farlo anche adesso ma mancherei di rispetto verso il piano predisposto dai sanitari che prevede una serie di fasce e categorie professionali e anagrafiche”. “Si deve cominciare – ha concluso il Governatore – dagli over 80 fino ad arrivare alla popolazione anziana e ai giovani, che spero vogliano condividere con noi questa preziosa opportunità. Secondo il piano nazionale da noi chiaramente condiviso dovremmo già a settembre avere vaccinato tutti. Speriamo sia questo il calendario rispettato senza imprevisti e senza intoppi”.

Razza: “inizia fase per vaccinare 300mila siciliani”

“Siamo ottimisti perché il numero dei cittadini da sottoporre alla vaccinazione nella prima fase è significativo, oltre i 141mila che è la somma degli operatori sanitari e del personale ospite delle Rsa, dovrà partire la vaccinazione degli over 80 che in Sicilia ammontano a quasi 151mila unità. Sarà importante anche il messaggio che arriva dal personale sanitario. Tanti più saranno medici, infermieri e operatori che si vaccinano, tanto più forte sarà la capacità di convincimento su tutti i cittadini”. L’ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, durante il Vax day all’ospedale Civico di Palermo.