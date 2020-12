Cordaz tiene in piedi il Crotone e stoppa l’Udinese: pareggio d’oro su uno dei campi più difficili del momento

15 Dicembre 2020 20:30

Il Crotone ferma l’Udinese sullo 0-0 grazie alle ottime parate di Alex Cordaz: i calabresi agganciano a 6 punti Torino e Genoa, uscendo con un pareggio d’oro su uno dei campi più complicati del momento

La 12ª giornata di Serie A si apre con una sfida accesa e combattuta, seppur priva di gol. Udinese-Crotone finisce 0-0, pur rivelandosi una gara non di certo priva di qualche sussulto. I calabresi partono forte con Simy e Messias, ma Musso risponde presente. Per gran parte della gara poi è il collega Alex Cordaz a dover fare i conti con il talento dell’attacco friulano che, pur privo di Okaka e Lasagna, si rende pericoloso con le incursioni di De Paul e Pussetto. Quest’ultimo si vede anche annullare 2 gol per fuorigioco, nel resto delle occasioni il portiere dei calabresi risponde sempre presente. Cordaz mantiene dunque la rete inviolata e consente al Crotone di uscire dalla Dacia Arena con un punto d’oro, specialmente se considerata la forma dell’Udinese: imbattuta, con questa gara, da 5 partite nelle quali ha raccolto ben 11 punti. Il Crotone aggancia invece a quota 6 Genoa e Torino, dando continuità alla bella vittoria ottenuta contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato.

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone 0-0

ore 20:45

Benevento-Lazio

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

ore 20:45

Roma-Torino

CLASSIFICA

MILAN 27 INTER 24 NAPOLI 23 JUVENTUS 23 SASSUOLO 22 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 17 LAZIO 17 UDINESE 13 CAGLIARI 12 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 11 PARMA 11 BENEVENTO 11 SPEZIA 10 FIORENTINA 9 TORINO 6 GENOA 6

CROTONE 5

CLASSIFICA MARCATORI