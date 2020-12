Tragedia nel mondo dell’Atletica: morto a 27 anni Osman Junuzovic, fatale un problema cardiaco

29 Dicembre 2020 18:02

Tragedia nel mondo dell’atletica: morto a soli 27 anni Osma Junuzovic, stella del fondo e del mezzofondo della Bosnia Erzegovina

Il mondo dell’atletica leggera sconvolto da un’imporvvisa tragedia. Dalla Bosnia Erzegovina arriva la triste notizia della morte di Osman Junuzovic, stella del fondo e del mezzofondo del paese balcanico. Il decesso è stato confermato dalla Federazione di atletica della Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riportato dal ‘Sarajevo Times’, la possibile causa della morte sarebbe da attribuire ad un’improvvisa insufficienza cardiaca.

Osman Junuzovic era uno degli atleti più importanti della bosnia, in carriera aveva conquistato il bronzo agli Europei di Baku nel 2015, era stato campione dei Balcani nei 3000 metri, campione nazionale nei 3.000 metri, 3.000 siepi, 5.000 metri, 10.000, corsa campestre, mezza maratona e maratona. Nel 2017 aveva rischiato di abbandonare la disciplina a causa di un problema al nervo sciatico: in seguito ad una caduta in allenamento infatti, aveva subito un’iniezione che gli aveva provocato una grave infezione, tanto da costringerlo a un ricovero ospedaliero di 45 giorni. Secondo parere medico, per 2 anni avrebbe avuto addirittura difficoltà a camminare, ma Osman Junuzovic era riuscito addirittura a tornare con successo a competere in gara.