Terremoto Croazia, Dejan Lovren cuore d’oro: il calciatore mette a disposizione il suo hotel alle famiglie in difficoltà

29 Dicembre 2020 19:20

Terremoto Croazia, Dejan Lovren compie un gesto bellissimo: l’ex calciatore del Liverpool mette a disposizione il suo hotel per le famiglie in difficoltà

Ennesima notizia negativa in questo tragico finale di 2020. La Croazia è stata scossa da un violento terremoto di magnitudo 6.4 che ha generato gravi danni e portato alla morte di almeno 6 persone. (gli ultimi aggiornamenti su Meteoweb) Tante famiglie hanno perso tutto, ritrovandosi di colpo in grande difficoltà. In loro aiuto, almeno in quello di una piccola parte, è arrivato Dejan Lovren, ex calciatore del Liverpool campione d’Europa nel 2018, oggi in forza allo Zenit San Pietroburgo. Il calciatore ha spiegato attraverso i social di voler mettere a disposizione il proprio hotel a Novalja al fine di dare alloggio a 16 famiglie (precedenza a quelle con minori) che attualmente si trovano in difficoltà: “cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione del mio hotel a Novalja alle 16 famiglie in maggior difficoltà“.