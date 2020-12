Risultati NBA, Jokic celestiale contro i Rockets: ko Lakers e Nets, ancora imbattuti gli Hawks

29 Dicembre 2020 11:27

Risultati NBA, Jokic travolge i Rockets con una tripla doppia, sconfitte per Lakers e Nets: 3 vittorie in 3 gare per gli Atlanta Hawks, successo Jazz ad OKC

Risultati inaspettati in una nottata di NBA davvero scoppiettante. Le luci dei riflettori se le prende tutte Nikola Jokic, autore di una prestazione strepitosa contro gli Houston Rockets: il centro europeo mette insieme una tripla doppia da 19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist che regala il successo ai Nuggets e rende vani gli sforzi di James Harden (34 punti, 6 rimbalzi e 8 assist).

Due sconfitte per le big impegnate nella notte: i Los Angeles Lakers cedono ai Blazers; Brooklyn Nets battuti all’overtime dai Grizzlies. La franchigia gialloviola si è scontrata contro un super Lillard da 31 punti, mentre LeBron James si è fermato a 29 ed ha subito una clamorosa stoppata da Derrick Jones Jr.. Secondo passo falso consecutivo invece per i Brooklyn Nets di coach Steve Nash che, privi di Kevin Durant e Kyrie Irving vengono sconfitti dai Grizzlies trascinati da Anderson (28 punti e 7 rimbalzi). Da segnalare il grave infortunio di Ja Morant uscito in lacrime sulla sedia a rotelle.

Terza vittoria in altrettante gare per gli Atlanta Hawks che, seppur privi di Danilo Gallinari, superano i Detroit Pistons grazie ai 29 punti di Trae Young. Successo in trasferta per gli Utah Jazz che espugnano il parquet di OKC grazie ai 23 punti di Bogdanovic.

Risultati NBA:

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 128-120

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 111-116

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 109-110

Denver Nuggets-Houston Rockets 124-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 107-115