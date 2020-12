27 Dicembre 2020 14:54

Reggio Calabria, tragedia nel primo pomeriggio di quest’ultima Domenica del 2020: una donna si è tolta la vita nella propria abitazione di via De Nava

L’ultima domenica dell’anno è scossa da una tragedia nel cuore di Reggio Calabria: una donna si è tolta la vita nella propria abitazione della centralissima via De Nava, a pochi metri dal Museo Nazionale della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace. La donna, meno di 50 anni, viveva in casa con la mamma. Sul posto la Polizia e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.