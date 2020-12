Reggio Calabria: l’IC “Carducci-da Feltre” si prepara alla giornata dell’Open Day in modalità digitale

17 Dicembre 2020 12:14

L’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria si prepara alla giornata dell’Open Day in modalità digitale prevista per domenica 20 dicembre 2020

L’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria si prepara alla giornata dell’Open Day in modalità digitale prevista per domenica 20 dicembre 2020. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, la scuola ha sostituito la tradizionale giornata dell’Open Day in presenza con incontri online aperti ai genitori interessati a conoscere l’Istituto. Sebbene a distanza, l’obiettivo è comunque offrire delle occasioni per presentare l’I.C. “Carducci-V. da Feltre” e la sua offerta formativa. Gli incontri avverranno tramite la piattaforma G-Suite e avranno la durata di circa un’ora. Per questioni organizzative la prenotazione è obbligatoria con la compilazione di un modulo Google per l’ordine di scuola desiderato, il cui link è presente nella locandina scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” di Reggio Calabria. Sarà possibile effettuare un’unica scelta sui turni disponibili (ore 9.00 Infanzia, ore 10.30 Primaria 1° turno, ore 12.00 Secondaria 1° turno, ore 15:00 Primaria 2° turno, ore 16.00 Secondaria 2° turno). Nella locandina i genitori avranno la possibilità di cliccare sul bottone Push per lasciare un loro commento sull’esperienza vissuta. L’istituzione scolastica invierà agli indirizzi e-mail registrati all’atto della prenotazione del turno scelto dai genitori, i link necessari per collegarsi agli incontri virtuali prescelti. Le prenotazioni si chiuderanno venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 12:00.