Reggina, col nuovo anno riparte il campionato Primavera 2: il calendario degli amaranto aggiornato

28 Dicembre 2020 16:55

Il 16 gennaio, dopo la lunga pausa per Covid, riparte il campionato di Primavera 2, di cui è tornata a far parte la Reggina: il calendario aggiornato

Più di due mesi di stop causa Covid per i campionati giovanili, tra cui quello di Primavera 2 di cui è tornata a far parte la Reggina dopo la promozione in B. Poco tempo per lavorare da parte di Falsini, che però è già ripartito per preparare la ripresa, prevista per il 16 gennaio, giorno in cui i giovani amaranto ospiteranno il Benevento. Di seguito il calendario aggiornato pubblicato dal club dello Stretto sul sito ufficiale.

5ª giornata: Reggina-Benevento, sabato 16 gennaio 2021

6ª giornata: Virtus Entella-Reggina, sabato 23 gennaio 2021

7ª giornata: Reggina-Pescara, sabato 30 gennaio 2021

8ª giornata: Lecce-Reggina, sabato 6 febbraio 2021

9ª giornata: Reggina-Pisa, sabato 13 febbraio 2021

10ª giornata: Spezia-Reggina, sabato 20 febbraio 2021

11ª giornata: Reggina-Cosenza, sabato 27 febbraio 2021

12ª giornata: Crotone-Reggina, sabato 6 marzo 2021

13ª giornata: Reggina-Salernitana, sabato 13 marzo 2021

14ª giornata: Napoli-Reggina, sabato 20 marzo 2021

15ª giornata: Reggina-Frosinone, sabato 27 marzo 2021

16ª giornata: Benvento-Reggina, sabato 3 aprile 2021

17ª giornata: Reggina-Virtus Entella, sabato 10 aprile 2021

18ª giornata: Pescara-Reggina, sabato 17 aprile 2021

19ª giornata: Reggina-Lecce, sabato 24 aprile 2021

20ª giornata: Pisa-Reggina, sabato 1 maggio 2021

21ª giornata: Reggina-Spezia, sabato 8 maggio 2021

22ª giornata: Cosenza-Reggina, sabato 15 maggio 2021