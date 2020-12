Reggiana-Reggina, la probabile formazione amaranto: i principali dubbi di Baroni sono in difesa [GRAFICA]

26 Dicembre 2020 18:03

Reggiana-Reggina, le possibili scelte del tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani a Reggio Emilia: i dubbi principali sono nel reparto arretrato

Nessun nuovo indisponibile. Questa è già una notizia. A due settimane circa dal suo arrivo, e con due partite già giocate, l’allenatore della Reggina Marco Baroni può dire di aver fatto un passo avanti: per la prima volta da quando si è insediato, infatti, non deve mettere in conto nuove indisponibilità. E’ poco, pochissimo – sia chiaro – ma è già qualcosa in più rispetto a prima. Perché era arrivato dovendo fare subito a meno di Bellomo oltre ai soliti lungodegenti e perché si era ritrovato anche senza Liotti e Lafferty nella gara successiva a Vicenza, recuperando solo parzialmente Cionek e Situm.

Adesso, per la trasferta di domani a Reggio Emilia (clicca QUI per seguire la diretta del match), torna anche Liotti, ma restano fuori Lafferty e Denis, per cui lo stesso mister riponeva serie speranze di rientro. Ancora una volta, dunque, sarà una sola la prima punta di riferimento (Vasic). Ma, nonostante l’emergenza numerica si presenti nel reparto offensivo, è in quello arretrato che il tecnico sembra avere i maggiori dubbi, alla luce soprattutto dei gravissimi errori di Plizzari e Stavropoulos nelle ultime due gare. Ma quale sarà la probabile formazione amaranto per la partita di domani? Andiamo a scoprirlo con l’approfondimento ruolo per ruolo.

PORTIERE E DIFESA – E’ evidente come, sia per il giovane portiere azzurrino che per il difensore greco, l’aspetto psicologico influisca e non poco. Baroni, però, ha dimostrato di essere un ottimo psicologo e potrebbe ancora dare fiducia ad entrambi. Scalpitano ovviamente i vari Guarna, Farroni, Gasparetto e Cionek. Quest’ultimo infatti, che sembrava dover riprendere il posto da titolare al centro della difesa dopo essere stato recuperato totalmente, potrebbe ancora partire dalla panchina.

CENTROCAMPO – E’ il reparto che ha dato a Baroni le maggiori certezze a Vicenza, dimostrandosi superiore a quello avversario. Probabile quindi la conferma del terzetto che vede Crisetig metronomo e Folorunsho e Bianchi mezzali di corsa e inserimento.

ATTACCO – Potrebbe essere uno soltanto il cambio rispetto a martedì: Situm al posto di Rolando. Già nel post Vicenza Baroni aveva fatto capire come il croato potesse esser un’ottima carta da sfruttare, anche perché nel 4-3-3 è più adatto – per caratteristiche – a Rolando, tuttavia non al meglio e a rischio convocazione fino all’ultimo secondo. Va verso la conferma Bellomo a destra e Rivas adattato al centro come falso nove, per cui il tecnico ha speso parole importanti.

