Reggiana-Reggina, i precedenti: un solo successo amaranto, ma di un’importanza vitale [VIDEO]

26 Dicembre 2020 10:48

Domani Reggiana e Reggina si affrontano per la 14ª volta in stagione: tutti i precedenti tra le due compagini, incontratesi per l’ultima volta più di 20 anni fa

13. E’ il numero dei confronti totali tra Reggiana e Reggina (clicca QUI per seguire la diretta del match). Domani, in Emilia, sarà il 14°, a distanza di più di 20 anni dall’ultimo. Il bilancio è favorevole agli uomini di Alvini: cinque successi per i padroni di casa, sette pari e una sola vittoria amaranto, ma di un’importanza vitale. Era infatti l’ultima partita della stagione 1995-1996, quella del ritorno in B dopo la cavalcata dell’anno prima grazie ai gol di bomber Aglietti, trascinatore anche in quella sfida: con una sua doppietta, oltre alla rete di Mimmo Toscano, la squadra di Gagliardi (che era subentrato nelle ultime 4 partite) vince per 1-3 la quarta partita di fila e si salva dopo una pazzesca rimonta finale. Da segnalare, poi, i successivi 1-1, tra cui quello dell’anno della prima promozione in A, ultima sfida assoluta tra le due compagini. Di seguito l’elenco completo.

1) Stagione 1965-66 (Serie B)

Reggiana – Reggina 0-0

2) Stagione 1966-67 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-0

3) Stagione 1967-68 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-1

4) Stagione 1968-69 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-0

5) Stagione 1969-70 (Serie B)

Reggiana – Reggina 0-0

6) Stagione 1971-72 (Serie B)

Reggiana – Reggina 2-0

7) Stagione 1972-73 (Serie B)

Reggiana – Reggina 0-0

8) Stagione 1973-74 (Serie B)

Reggiana – Reggina 2-0

9) Stagione 1989-90 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-1

10) Stagione 1990-91 (Serie B)

Reggiana – Reggina 2-0

11) Stagione 1995-96 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-3



12) Stagione 1997-98 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-1

13) Stagione 1998-99 (Serie B)

Reggiana – Reggina 1-1