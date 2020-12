Messina, positivo al Coronavirus ma viola la quarantena: uomo bloccato alla stazione, era partito da Milano

12 Dicembre 2020 10:30

La Polizia Ferroviaria ha fermato l’uomo, è stretta sugli arrivi a Messina

Era positivo e doveva restare a Milano in isolamento ma è arrivato a Messina per prendere servizio presso una famiglia. Il fatto è accaduto ieri alla stazione, quando un cittadino bengalese è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria nel corso dei controlli. A riportarlo la Gazzetta del Sud. E’ stretta dunque sulle misure di contenimento relative a chi fa ingresso in Sicilia, così come stabilito con l’ultima ordinanza del Presidente Nello Musumeci. Da lunedì operativo il drive-in per effettuare i tamponi, consigliati a tutti coloro che fanno rientro in questi giorni per le festività natalizie.