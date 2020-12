Formazione tecnica in Calabria, stanziati tre milioni per creare nuovi posti di lavoro

10 Dicembre 2020 16:52

Calabria: approvata la graduatoria per realizzazione l’offerta formativa 2020/21

Sono 12 le proposte progettuali ammesse a finanziamento dalla Regione Calabria per la realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell’anno formativo 2020/2021.Con decreto n. 12947 del 7 dicembre 2020 del dipartimento Presidenza – Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi ispettivi – dopo la presa d’atto dei lavori della commissione di valutazione – è infatti stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse e non ammesse a finanziamento e l’elenco delle domande non ammesse a valutazione pervenute a seguito della manifestazione di interesse. “Si tratta – spiega l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione, Sandra Savaglio – di un’altra importante misura che punta a valorizzare il futuro professionale di giovani e adulti, anche occupati, in possesso di un diploma, che intendono partecipare a percorsi alternativi al tradizionale sistema universitario. Attraverso un impegno di oltre 3 milioni di euro del Por Calabria 2014-2020, rafforziamo così l’apprendimento innovativo per la formazione tecnica che porterà a nuove opportunità di lavoro. L’obiettivo della Regione è quello di rispondere ai fabbisogni dell’economia e delle realtà produttive che sono il vero volano per la crescita».«In questi mesi – conclude l’assessore –, ci siamo accorti che la collaborazione tra la macchina amministrativa e la filiera economica è debole. Questa azione ha proprio lo scopo di colmare certe lacune”.

È stato inoltre approvato lo schema di convenzione e le Fondazioni Its ammesse al finanziamento, all’atto di sottoscrizione, dovranno essere in possesso dell’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture di riferimento, a pena di esclusione dalla concessione del finanziamento.