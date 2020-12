Calciomercato Inter, attaccante di scorta cercasi: idea Gervinho, Pinamonti interessa al Parma

28 Dicembre 2020 12:40

Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un attaccante di riserva: prende piede l’idea di uno scambio Gervinho-Pinamonti con il Parma

Torna di moda un nome nel calciomercato dell’Inter. Nella sessione di gennaio i nerazzurri punteranno a rinforzare il reparto offensivo, non con un titolare viste le buone prestazioni della coppia Lukaku-Lautaro, ma con una punta di riserva. Il classico attaccante di scorta, esperto e che si accontenti di un minutaggio ridotto da 4ª scelta dietro anche ad Alexis Sanchez. Già in estate conte aveva fatto il nome di Gervinho, ma la trattativa non era andata in porto per qualche difficoltà economica dei nerazzurri che avevano già speso tanto e non riuscivano a piazzare esuberi come Nainggolan o Perisic. Conte dovette accontentarsi della conferma di Pinamonti, giudicato però ancora troppo acerbo. L’attaccante potrebbe interessare al Parma in caso di partenza di uno fra Cornelius (piace al Benevento) o Inglese (su di lui il Bologna). Prende piede dunque l’ipotesi di un possibile scambio di prestiti semestrale Gervinho-Pinamonti: Conte avrebbe il suo attaccante esperto, con caratteristiche differenti da quelli già in rosa, il Parma un talento su quale poter costruire il futuro.