Striscia la Notizia – Tapiro d’Oro ad Ibrahimovic per il caso FIFA: “voglio battere i 15 che avete dato a Cassano”

30 Novembre 2020 19:30

Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Zlatan Ibrahimovic per la querelle con EA Sports su FIFA 21: il bomber del Milan ci scherza su

Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic ha attaccato frontalmente EA Sports, spiegando di non aver mai acconsentito al fatto che attraverso FIFA 21 la famosa azienda di videogiochi possa sfruttare la sua immagine per guadagnare: “sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: questo viola le regole. EA Sports sostiene di aver acquistato i diritti da FifPro e che FifPro rappresenta i giocatori, ma noi non abbiamo firmato nulla. Bisogna fare luce”.

EA Sports ha chiarito la situazione spiegando di aver rispettato gli accordi con Serie A e Milan. Per questo motivo Striscia la Notizia ha deciso di recapitare un Tapiro d’Oro a Zlatan Ibrahimovic per quella che sembra una vera e propria magra figura. Staffelli ha portato il ‘trofeo’ al bomber svedese che ha spiegato di voler battere il record di Tapiri di Cassano: “ne ha presi 15, voglio battere il suo record”. In merito al suo infortunio poi Ibrahimovic ha rassicurato “sto già meglio, e con questo Tapiro andrò ancora più veloce…”.