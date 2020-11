Striscia la Notizia – Inter, Tapiro d’Oro a Conte: “se non mangerò il panettone è perchè non lo meriterò”

26 Novembre 2020 19:27

Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro ad Antonio Conte: il tecnico dell’Inter sereno sul suo futuro in nerazzurro, comunque vada

Antonio Conte riceve il primo ‘trofeo’ della sua esperienza all’Inter, ma non è quello che sperava. L’allenatore nerazzurro è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro per il pessimo inizio di stagione dell’Inter in campionato e in Champions League. Nel servizio che andrà in onda questa sera, Antonio Conte accetta con serenità il simpatico animaletto d’oro, dicendosi tranquillo per il suo futuro in nerazzurro, comunque vada: “se non mangerò il panettone significa che non l’avrò meritato. La squadra mi rema contro? È una domanda stupida“.