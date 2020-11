Morte Maradona, l’ex Reggina Colomba omaggia il Pibe de Oro: “mi ritengo fortunato ad aver affrontato il più forte al mondo”

26 Novembre 2020 12:18

Le immagini sui social dei confronti in campo con Diego Armando Maradona

“Sono stato fortunato a giocare nel suo periodo, proprio perché posso dire di avere visto da vicino il calciatore più forte al mondo. Da dentro al campo poi era ancora più impressionante. “Portati pure via il pallone voglio vedere chi ha il coraggio d’impedirtelo””. A scriverlo tramite il proprio profilo Instagram il tecnico Franco Colomba. L’ex allenatore della Reggina ha omaggiato Diego Armando Maradona, ieri tragicamente scomparso. Un lutto per tutto il mondo del calcio, un grande dispiacere soprattutto per chi ha avuto l’onore di vederlo disegnare magie palla al piede.