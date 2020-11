Calabria, i consiglieri regionali di maggioranza chiedono incontro al Presidente della Repubblica

4 Novembre 2020 19:02

Calabria: il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini e i consiglieri regionali di maggioranza chiedono incontro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Di seguito la lettera che il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini e i consiglieri regionali di maggioranza hanno inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

Signor Presidente,

i consiglieri regionali di maggioranza della Calabria si appellano alla Sua sensibilità istituzionale e al Suo ruolo di garante della Costituzione per scongiurare nella nostra terra un nuovo lockdown, così come si ipotizza dalle indiscrezioni circolate a mezzo stampa sul nuovo DPCM in discussione in queste ore in Consiglio dei Ministri. L’eventuale inserimento della nostra Regione nella zona rossa, contestualmente al reitero e rilancio del c.d. Decreto Calabria metterebbe a rischio la tenuta economica e sociale, la democrazia e la speranza del popolo calabrese. Confidiamo in un Suo autorevole intervento e Le chiediamo, inoltre, di essere da Lei ricevuti al fine di poterle direttamente rappresentare la nostra posizione e quella dei cittadini calabresi.