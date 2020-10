A Reggio Calabria la settimana del benessere sessuale

3 Ottobre 2020 10:27

Reggio Calabria: si terrà dal 5 al 10 ottobre la settimana del benessere sessuale 2020

La settimana del benessere sessuale 2020 è alle porte e, anche quest’anno, a Reggio Calabria sarà possibile richiedere delle consulenze gratuite e partecipare a un laboratorio tematico e inoltre, visto il periodo che stiamo vivendo, sarà possibile seguire dei talk video attraverso instagram e facebook che saranno capaci di fornire informazioni scientificamente corrette, punti di vista differenti e narrazioni più ampie rispetto al tema della sessualità e del benessere sessuale.

L’obiettivo nazionale della Settimana del Benessere Sessuale 2020, che si svolgerà dal 5 al 10 ottobre nelle città italiane, giunta alla sua settima edizione e organizzata dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (Fiss), è quello di aumentare l’attenzione verso l’educazione sessuale e affettiva in Italia, diffondendo una conoscenza adeguata delle tematiche legate alla sessualità con il supporto delle ricerche in sessuologia scientifica per aiutare la persona a trovare il proprio equilibrio attraverso la conquista del benessere.

Nel corso della settimana gli esperti della Fiss apriranno gli studi per offrire consulenze gratuite nelle diverse regioni italiane.

A coloro che non hanno mai sentito la spinta a rivolgersi a uno specialista, l’appuntamento darà modo di cogliere l’occasione per condividere un pensiero, la preoccupazione di vivere un rapporto critico di coppia o affermare la consapevolezza del proprio corpo.

Grazie alla volontà e all’impegno dell’esperta in educazione sessuale Francesca Cutrupi, anche a Reggio Calabria sarà possibile prenotare una consulenza gratuita e partecipare a un laboratorio, in totale sicurezza, chiamando al numero 342.0288067 o scrivendo all’email contact.selvagina@gmail.com Instagram @selvagina_ Facebook Francesca Cutrupi Selvagina

Il laboratorio a cura di Francesca Cutrupi si svolgerà mercoledì 7 ottobre ore 18:15 in collaborazione la Dott.ssa Michela Garofalo e la Dott.ssa Valeria Martorano entrambe Psicologhe e Psicoterapeute, che accompagneranno attraverso la loro professionalità e il loro supporto questa esperienza. I lavori si svolgeranno presso il Temporary Work di Reggio Calabria, in sicurezza mantenendo il distanziamento, con l’obbligo dei dispositivi di sicurezza e il rilevamento della temperatura come previsto da Ordinanza P.G.R. N 68 del 25/09/2020 della Regione Calabria anti COVID-19

Altre importanti iniziative si svolgeranno durante la settimana in collaborazione con l’Arcigay di Reggio Calabria “I Due Mari”, ed un consultorio in piazza con NUDM di Reggio Calabria.

