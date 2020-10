Reggio Calabria: inizio lezioni all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

1 Ottobre 2020 14:15

Reggio Calabria: apertura Anno Accademico 2020/2021 e inizio lezioni all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

L’ Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria è lieta di “tornare ad accogliere i propri studenti e, per garantirne la sicurezza in questo periodo ancora caratterizzato da una situazione di incertezza sanitaria, ha elaborato un apposito Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19, mettendo in atto le dovute misure operative di prevenzione sanitaria per l’accesso e la permanenza in Ateneo. Per quanto attiene alle modalità di erogazione della didattica, per tutto il primo semestre dell’Anno Accademico 2020/2021 parte della stessa sarà erogata in presenza, parte da remoto tramite la piattaforma Google Meet. In particolare, sarà erogata in presenza solo parte delle lezioni del primo anno (Calendari: L-39, LM-87, LM-94), per partecipare alle quali lo studente dovrà prenotarsi seguendo la procedura informatica indicata nel suddetto Protocollo, compilando contestualmente il modulo di autocertificazione anti-COVID. Nella consapevolezza dell’importanza del ruolo rivestito dall’Università quale presidio di alta formazione culturale e sociale nell’ambito del territorio, il Rettore invita tutti gli studenti immatricolati e/o interessati all’immatricolazione a fruire dei servizi offerti dall’Ateneo sia sul piano della didattica che in relazione alle attività amministrative di assistenza e orientamento all’iscrizione, utilizzando i canali istituzionali: e-mail segreteria@unistrada.it, tel. 09651655160, nel pieno rispetto del citato Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19″.