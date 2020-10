22 Ottobre 2020 10:20

Reggio Calabria protagonista del primo appuntamento della Coppa del Mondo del Panettone, con le selezioni Italia Sud

Al via il primo appuntamento delle preselezioni italiane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per

eccellenza che, dopo il successo della prima edizione (Lugano, 2019): Il primo atteso appuntamento è il 31 ottobre per le Selezioni Sud a Reggio Calabria, presso Teatro Francesco Cilea, in collaborazione con la Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani) Calabria: in gara una trentina di pasticceri in gara, mentre a valutare i panettoni ci sarà una giuria formata da grandi professionisti nel mondo della pasticceria e ristorazione.

Giuria di Selezione Italiana Sud (Reggio Calabria, 31 ottobre 2020):

Davide Malizia, Campione del Mondo di Zucchero Artistico

Beniamino Bazzoli, Maestro lievitista

Nino Rossi, Chef stellato

Beppe Leotta, Presidente Conpait Sicilia

Rocco Scudella, Maestro pasticciere AMPI

Giuseppe Russi, Campione del mondo pasticcieria

Giovanna Pizzi, Food blogger, Miglior sommelier Calabria 2011

PierPaolo Magni, Maestro pasticciere AMPI

Coordinamento tecnico

Angelo Musolino, Presidente Conpait

Giuseppe Piffaretti, Maestro Pasticcere, Patron della Coppa del Mondo del Panettone

Seguiranno poi le Selezioni Italiane Centro (14 novembre a Pistoia) e Selezioni Italiane Nord (il 21 novembre a Milano): solo i migliori 10 per ciascuna selezione passeranno successivamente alla Finale Italia prevista nel mese di febbraio a Milano, nella quale verranno decretati i finalisti che acederanno al concorso internazionale, in programma a Lugano dal 5 al 7 novembre 2021.