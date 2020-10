Reggina, German Denis cuore d’oro: dona 281 sacchi di cemento al Talleres per completare il nuovo stadio

27 Ottobre 2020 11:12

Reggina, German Denis protagonista di uno splendido gesto di solidarietà: l’attaccante argentino dona 281 sacchi di cemento al Talleres, il club che lo ha cresciuto, per completare il nuovo stadio

Il calciatore della Reggina German Denis si è reso protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà e riconoscenza verso il Club Atletico Talleres, piccolo club argentino nel quale ha mosso i primi passi da calciatore. ‘El Tanque’ ha donato 281 sacchi di cemento che mancavano per il completamento dei lavori dell’Estadio Talleres de Remedios de Escalada, l’impianto situato nell’area metropolitana di Buenos Aires.

Il club ha ringraziato il suo ex pupillo con una nota social nella quale si legge: “nell’ambito dell’iniziativa portata avanti dalla Subcomisión de Estadio del Talleres, vogliamo annunciarvi che Germán Denis ha acquistato i 281 sacchi di cemento mancanti per raggiungere i 2.000 necessari, quindi il progetto è terminato. Questa somma è fondamentale per poter avanzare con il lavoro ed è un grande incoraggiamento in tempi così difficili. Ringraziamo Germán per la sua generosità. Non è la prima volta che ha questo tipo di atteggiamento e ci ha già aiutato molto”.