Recovery fund, Bruno Bossio: “urgente estendere l’alta velocità da Salerno a Reggio Calabria e realizzare il Ponte sullo Stretto”

12 Ottobre 2020 18:40

Recovery fund, le parole della parlamentare del PD Enza Bruno Bossio

“Un robusto piano di investimenti per le infrastrutture del Sud e’ stato indicato al Governo con il voto, in Commissione Bilancio della Camera dei deputati, della maggioranza parlamentare, per la programmazione del Recovery fund“. Ad affermarlo, in una nota, e’ la parlamentare del PD Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “In particolare, e’ stata ribadita l’urgenza di estendere l’alta velocita’ ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria e fino alla Sicilia, attraverso un nuovo tracciato che garantisca gli stessi standard di velocita’ del resto del Paese. Un imperativo a cui rispondere per sottrarre dalla marginalita’ pezzi importanti del nostro Paese. A questo fine, e’ stato, dunque, confermata l’ipotesi di procedere ad uno studio di fattibilita’ da realizzare entro fine 2020″. “Altra indicazione conseguentemente emersa dai lavori in Commissione – dice ancora Enza Bruno Bossio – e’ l’attraversamento veloce dello Stretto di Messina, grazie a un’infrastruttura stabile, sostenibile nell’impatto ambientale e veloce nella sua realizzazione, in grado di superare il limite della condizione di isolamento della Sicilia e rilanciare l’intera rete dei trasporti del Paese“.