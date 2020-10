Morte Jole Santelli: clamorosa gaffe dell’Espresso, che poi chiede scusa e cancella il titolo [FOTO]

15 Ottobre 2020 16:00

Caduta di stile dell’Espresso, che però capisce l’errore e chiede scusa ai lettori

Dopo il messaggio satirico (se così può essere definito) scritto questa mattina da Spinoza, a commettere questa volta una gaffe è stata la rivista L’Epresso. “Con la morte di Jole Santelli parte la faida nel centrodestra in Calabria”, è così che il periodico ha dato sulla sua versione online la notizia della morte del Presidente della Regione Calabria. Dopo qualche ora il titolo viene eliminato e la redazione del giornale si scusa su Twitter per il clamoroso scivolone: “L’articolo con cui abbiamo dato notizia della morte di Jole Santelli presentava un titolo poco rispettoso dell’evento che abbiamo provveduto a modificare. Ci scusiamo con tutti i lettori e con le persone vicine alla Presidente della Regione”. Una caduta di stile che non trova scusanti, in un momento sicuramente molto toccante e le considerazioni politiche dovrebbero essere messe un attimo da parte.