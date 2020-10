Coronvirus, Bassetti: “gli asintomatici sono il 50%, dobbiamo assumere il rischio di un debole contagio”

13 Ottobre 2020 17:00

Coronavirus, l’infettivologo Bassetti analizza l’andamento dei contagi in Italia e spegne gli allarmismi

L’appello al comitato tecnico-scientifico per rivedere la quarantena imposta ai debolmente positivi dell’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti. “Il 50-60% dei positivi è asintomatico, mentre un 35-40% è debolmente positivo e trasmette in meno del 3% dei casi – ha spiegato ai microfoni di La7 – , faccio un appello al CTS per liberarli in un tempo congruo. Credo che si debba lavorare su un aspetto che è meno scientifico ma più sociale”. Infine l’invito al rispetto delle regole sanitarie per affrontare il nuovo aumento dei contagi da Coronavirus del dottore: “Abbiamo un numero importante di contagi e pochissimi ricoveri. Negare questo fatto è negare un’evidenza. Sono nemico della paura, oggi siamo più bravi a gestire la situazione”.