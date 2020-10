Gianfranco Battisti (FS): “stiamo cercando di colmare gap infrastrutturali al Sud come progetti di investimento per l’allungamento dell’alta velocità da Salerno a Reggio Calabria”

6 Ottobre 2020 20:24

Le parole del ceo delle Fs, Gianfranco Battisti

“E’ vero che il Sud ha gap infrastrutturali importanti che noi stiamo cercando di colmare in parte con interventi gia’ previsti come i contratti di programma con il governo ma anche progetti di investimento come l’allungamento dell’ alta velocita’ da Salerno a Reggio Calabria“. Lo ha detto il ceo delle Fs, Gianfranco Battisti, intervenendo alla conferenza ‘Made in Italy: The Restart’ organizzata da Il Sole 24 Ore con il Financial Times. “Ieri – ha ricordato ancora Battisti – abbiamo lanciato gare per 2,2 miliardi in Sicilia”. Parlando dei progetti infrastrutturali e di estensione dell’alta velocita’, Battisti ha detto “certamente riteniamo che nel recovery fund c’e’ una parte di investimenti che va a supportare questa visione“.