Zecchino d’Oro 2020, una bimba di Reggio Calabria parteciperà al Festival: i dettagli

13 Settembre 2020 13:26

Si chiama Angelica Zina Cottone ha 8 anni e sarà sul palco dello Zecchino d’Oro

Angelica Zina Cottone di 8 anni è la bimba che rappresenterà Reggio Calabria alla 63ª edizione dello Zecchino d’Oro. Il Festival Internazionale della canzone del bambino si svolgerà in diretta su Rai Uno in prima serata nei giorni dal 2 al 4 dicembre 2020. Angelica canterà la canzone “Un minuto” della coppia d’assi di autori Mario Gardini e Stefano Rigamonti. Delezionata con altri 15 bimbi su una rosa di circa 4000 partecipanti in tutta italia, Angelica è nel coro di voci bianche del Teatro Cilea diretto dal maestro Roberto Caridi. La piccola ha una grande passione per il canto già dall’età di 3 anni ed è seguita nella sua passione dalla maestra Francesca Ferrara (direttrice del coro gospel “Corona Chorus”). Angelica è vincitrice di numerosi concorsi canori nazionali e internazionali: finalista nel 2018 del premio Mia Martini, finalista a “Vocine Nuove Castrocaro”, terza classificata al 14 ducato d’oro. Per lei una nuova importante esperienza, tutta la città farà il tifo per lei