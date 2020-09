Sorical, l’avvocato Cataldo Calabretta nominato commissario liquidatore: sostituisce Luigi Incarnato

3 Settembre 2020 20:17

L’Assemblea degli azionisti della Sorical, in seduta straordinaria, ha nominato l’avvocato Cataldo Calabretta commissario liquidatore della Sorical, su indicazione del socio Regione, in sostituzione dell’on. Luigi Incarnato.

La Società Risorse Idriche Calabresi s.p.a. (So.Ri.Cal) è una delle caselle più importanti del sottogoverno regionale. È una società mista a prevalente capitale pubblico regionale: (il 53,5% appartiene alla Regione Calabria; il 46,5% Acque di Calabria s.p.a. che è controllata dalla Multinazionale Veolia) a cui è stata affidata la gestione, il completamento, l’ammodernamento e l’ampliamento degli schemi idrici di grande adduzione, accumulo e potabilizzazione trasferiti alla Regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno ex art. 6 L. n. 183/1976; nonché lo svolgimento del servizio idropotabile all’ingrosso in favore di tutti i comuni calabresi. Al noto avvocato e professore universitario è stato dunque affidato il ruolo di commissario della società che è in liquidazione dal 2012.

“Ho accettato la proposta della Presidente Jole Santelli – ha riferito Calabretta – perché credo che in Calabria sui servizi pubblici si gioca la sfida dei prossimi anni. Garantire l’acqua potabile ai cittadini, così come il diritto alla salute, rappresenta un dovere per chi amministra. Dobbiamo essere pronti ai cambiamenti climatici – ha aggiunto – la siccità incombe oramai da anni e dobbiamo attrezzare la Calabria con infrastrutture adeguate per garantire alle future generazioni l’accesso all’acqua”.

Lo scorso anno Calabretta era stato indicato come possibile candidato alla Presidenza della Regione, in quota Lega, e dopo l’elezione di Jole Santelli l’avvocato cirotano era uno dei papabili assessori del carroccio. È tra i fedelissimi di Matteo Salvini, Calabretta ha aderito al progetto del leader leghista fin dall’esordio del partito nazionale.

Cataldo Calabretta, classe 1977, è nato a Ciró Marina in provincia di Crotone. È avvocato e docente universitario di diritto dell’informazione, corso di laurea in Giurisprudenza (Unical, Università della Calabria – Ecampus di Novedrate). È Dottore di Ricerca in “Impresa, Stato e Mercato”, conseguito presso il Dipartimento Giuridico dell’Università della Calabria con specializzazione in Diritto Privato. Ha frequentato il Corso di Specializzazione ISDACI di Milano “per esperto in affari legali d’impresa”. Nel 2006 ha conseguito il Master di II Livello “Diritti umani e Legalità.