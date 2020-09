Reggina, è un Granillo sempre più amaranto: inizia il montaggio dei seggiolini in Curva Sud, svelata la sorpresa [FOTO]

18 Settembre 2020 14:52

Reggina, inizia a prendere forma anche la Curva Sud dello stadio Oreste Granillo: cominciati i lavori di montaggio dei seggiolini

E’ un Granillo sempre più amaranto, è un Granillo sempre più bello. Inizia a prendere forma il principale impianto cittadino con una veste quasi completamente nuova. Dopo la personalizzazione della Gradinata nella scorsa stagione e i seggiolini in Curva Nord rappresentanti San Giorgio, anche la Sud – il cuore del tifo più caldo e passione – comincia a prendere forma. E’ infatti iniziata la procedura di montaggio dei nuovi seggiolini in seguito agli ultimi lavori di questi giorni, tra smontaggio dei vecchi e pulizia dei gradoni. Il primo settore è praticamente completo e, la sorpresa, già svelata. La Curva Sud verrà infatti personalizzata con il logo del club amaranto, la famosissima R grande stilizzata. Dalla FOTOGALLERY di StrettoWeb in alto, a corredo dell’articolo, è possibile infatti intravedere la parte bassa dello stemma, che sarà completato con il montaggio nel secondo e terzo settore. Un colpo d’occhio veramente magnifico, con la speranza che appena possibile il luogo possa tornare ad essere riempito di anime festanti e gioiose.