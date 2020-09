Club Velico Crotone: a Vincenzo Gulino la medaglia d’oro al CICO 2020

22 Settembre 2020 12:47

Due gli atleti del Club Velico Crotone che hanno preso parte alla competizione

Si è svolto dal 17 al 20 settembre, a Follonica, presso la locale LNI, il Campionato Italiano Classi Olimpiche (il CICO) della Federvela, al termine del quale sono stati proclamati i nuovi campioni italiani delle discipline olimpiche e paralimpiche della vela.

Due gli atleti del CVC che hanno preso parte alla competizione. Nella classe LASER Standard Dariush Gahsemzdeh Esfahani, entrato in Gold, si è classificato quarantaduesimo su 88 timonieri.

Nella classe Hansa 303 singolo-Parasailing Vincenzo Gulino, atleta paralimpico del CVC, si è aggiudicato invece un grandioso primo posto in classifica su 32 equipaggi, portando a casa, in Calabria a Crotone, una meritatissima medaglia d’oro.

Grande la soddisfazione del CVC e dei suoi istruttori per la vittoria iridata di Vincenzo, mentre un ringraziamento particolare va alla FIV, al suo presidente Francesco Ettore e al consigliere delegato al Parasailing, Fabio Colella, per avere quest’anno, per la prima volta, invitato al CICO e fatto partecipare la classe Hansa 303-parasailing.