Tropea città della musica, comincia la stagione Armonie della Magna Graecia: il programma dettagliato dei concerti

14 Agosto 2020 11:30

Tropea, candidata a Capitale della Cultura 2022: prende il via alla prima parte della stagione musicale Armonie della Magna Graecia, con un calendario ricco di ospiti e partiture d’eccellenza

Pur in in questo momento storico senza precedenti e in un contesto a dir poco difficile, Armonie della Magna Graecia ha ritenuto di non lasciare l’estate tropeana priva di eventi concertistici, con una stagione che continuerà sino a Giugno 2021, con la ferma volontà di non creare discontinuità col passato, fattore di primaria importanza per la sopravvivenza delle organizzazioni culturali. La realizzazione degli eventi avviene in collaborazione con le Serate Musicali di Milano e l’Associazione Tropea Musica. Di seguito la nota stampa completa e il programma dettagliato dei concerti fino a fine ottobre 2020.

“Nell’anno che verrà ricordato come quello del primo lockdown della storia del nostro Paese, tra chi è stato costretto a pagare un tributo altissimo in termini sia economici che organizzativi c’è sicuramente in prima linea il mondo dell’arte e della cultura.

La chiusura prima e la riapertura poi agli spettacoli nei teatri e negli auditorium, secondo strettissime regole sanitarie che ne hanno ridotto di circa un quarto la capienza, ha costretto gli Enti pubblici e le Associazioni a riprogrammare a lungo termine le attività, in un clima d’incertezza che non accenna ad alleggerirsi.

In questo contesto a dir poco difficile, Armonie della Magna Graecia ha ritenuto di non lasciare l’estate tropeana, appena entrata nel vivo, priva di eventi concertistici, iniziando una stagione che continuerà sino a Giugno 2021 e di cui presenta ora una prima parte con la ferma volontà di non creare discontinuità col passato, fattore di primaria importanza per la sopravvivenza delle organizzazioni culturali. Ciò in vista, anche e soprattutto, della candidatura di Tropea a Capitale della Cultura 2022, che rappresenta un’occasione importantissima per mostrarsi sul palcoscenico nazionale in tutto il fulgore del suo patrimonio storico e architettonico come città d’Arte. Un pensiero particolare va agli artisti che hanno scelto la Calabria come luogo d’adozione o di temporanea permanenza e che con l’occasione hanno ritenuto di ritornare nell’agone concertistico offrendo il loro contributo ad una causa che si prospetta lunga e irta di difficoltà, nonché ai giovani talenti calabresi, cui Armonie della Magna Graecia ha da sempre posto attenzione dando spazio alle loro performances. Di estremo rilievo ed importanza per la realizzazione degli eventi, inoltre, le collaborazioni in atto con le Serate Musicali di Milano, l’Associazione italiana che vanta un albo d’oro di artisti internazionali senza precedenti tra le organizzazioni concertistiche oggetto di finanziamento da parte del Fondo unico dello spettacolo, e l’Associazione Tropea Musica, nella persona del Presidente Avv. Ottavio Scrugli. Non ultimo, un ringraziamento convinto va al Sindaco di Tropea Avv. Giovanni Macrì ed al Presidente del consiglio comunale Dott. Francesco Monteleone, oltre che alle attività ricettive e commerciali di Tropea che hanno ritenuto di sostenere, oltre i limiti delle loro possibilità, gli eventi di questa prima parte di stagione. I concerti si terranno sino alla fine di Ottobre nell’antichissimo e suggestivo scenario di Palazzo S. Chiara, nella speranza che la curva epidemiologica si affievolisca sempre di più e consenta un rapido ritorno alla normalità.

Se necessario, in base alle prenotazioni del pubblico, sarà eccezionalmente previsto un secondo turno del concerto nella stessa serata, ciò per sopperire alle limitazioni di posti imposte dal Dpcm in materia di spettacoli”.

Il Presidente dell’Associazione “Amici del Conservatorio” – Emilio Aversano

TROPEA – CITTÀ DELLA MUSICA – 16/8 – 29/10 – Programma

Domenica 16 Agosto / ore 22.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Pianista Emilio Aversano

Musiche di:

Schubert, L. Van Beethoven, F. Chopin

Lunedì 31 Agosto / ore 22.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Pianista Lucio Grimaldi

Musiche di

Gershwin: Rhapsody in blue

Summer time

Colonne sonore da celebri film

(N. Rota, E. Morricone, J. Williams)

Giovedì 3 Settembre / ore 21.30

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Duo pianistico a quattro mani

Marco Sollini & Salvatore Barbatano

Musiche di:

Rachmaninov

Six morceaux op.11

Barcarolle – Scherzo – Russian Th eme – Valse – Romance – Slava

Van Beethoven

Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67

(Trascrizione per pianoforte a 4 mani di A. Casella)

Martedì 8 Settembre / ore 21.30

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Pianista Emilio Aversano

Musiche di:

Scarlatti

Tre Sonate

A. Mozart

Fantasia in re min. K 397

Van Beethoven

Sonata op.31 n.2

Liszt – R. Wagner

La morte di Isotta da “Tristano e Isotta”

Sabato 12 Settembre / ore 21.30

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Pianista Giacomo Fuga

Musiche di:

Schubert: Improvviso in si bem. magg. op.142 n.3 Schumann: Due Romanze op.28 Brahms: Due Capricci op.76

Rapsodia in si minore op.79 n.1

Chopin: Sonata in si minore op.58

Martedì 15 Settembre / ore 21.30

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Violino Renato Donà

Pianoforte Giacomo Fuga

Musiche di:

A. Mozart

Sonata in si bemolle maggiore K.454

(Largo,allegro – andante – Rondò, allegro)

Faure:

Sonata in la maggiore op.13

(allegro molto – andante – allegro vivo – allegro quasi presto)

Mercoledì 23 Settembre / ore 21.30

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Duo pianistico a quattro mani

Francesco & Vincenzo De Stefano

Musiche di:

Rimskij Korsakov – Sheherazade: “il mare e la nave di Sinbad”

canzone napoletana op.63

O.Respighi: I Pini di Roma

I pini di Villa Borghese – I pini presso una catacomba

I pini del Gianicolo – I pini della Via Appia

N.Rubinstein: Tarantelle

Domenica 4 Ottobre / ore 21.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Pianista Emilio Aversano

Musiche di:

Van Beethoven: Sonata op. 57 “Appassionata” Chopin: Due notturni op. 9 Mendelssohn: Rondò capriccioso op. 14

Sabato 10 Ottobre / ore 21.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Pianista Alessandro Fabiani

Moments & Mouvements

Il progetto “Moments & Movements” si propone, attraverso

un repertorio del tutto originale ma non privo dei richiami

ai classici del jazz, di comunicare sensazioni, emozioni,

sentimenti e stati d’animo partendo dalle fonti d’ispirazione

(Moments) in un “continuo” divenire (Movements),

crescendo di dinamiche, energie ed intensità emotive.

Sabato 17 Ottobre / ore 21.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Violino Gianfrancesco Federico

Pianoforte Francesco Ippolito De Chiara

Musiche di

Ysaye: Sonata n. 2 e n. 5 Op. 27 per violino solo Paganini: Capriccio n. 9 Kreisler: “Recitativo e Scherzo – caprice” op. 6 Brahms: Variazioni su un tema di Paganini, op. 35 Bartoldy Mendelssohn: Variations sérieuses op. 54

Sabato 24 Ottobre / ore 21.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Clarinetto Salvatore Laureana

Pianoforte Emilio Aversano

Musiche di

A. Mozart:

Concerto in la magg. K 622

per clarinetto e orchestra (riduzione per pianoforte)

Cavallini: Serenata Moquet: Solo de concours

Verdi – Bassi: Fantasia sul Rigoletto

Giovedì 29 Ottobre / ore 21.00

Tropea, Palazzo Santa Chiara

Quintetto fisarmoniche

Musiche di:

Rimskij Korsakov – Sheherazade: “il mare e la nave di Sinbad”

canzone napoletana op.63

Respighi: I Pini di Roma

I pini di Villa Borghese – I pini presso una catacomba

I pini del Gianicolo – I pini della Via Appia