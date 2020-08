Reggina, ecco l’ufficialità: Lorenzo Crisetig è un nuovo calciatore amaranto

19 Agosto 2020 18:28

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Reggina comunica l’ufficialità di Lorenzo Crisetig, che diventa così un nuovo calciatore amaranto

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Crisetig. Il centrocampista si lega al club amaranto siglando un contratto fino al 30 giugno 2022.

Nato a Cividale del Friuli il 20 gennaio 1993, Lorenzo si forgia calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter. In nerazzurro vincerà uno Scudetto Primavera ed un Torneo di Viareggio, dimostrando tutto il proprio potenziale. Raggiunta la maggiore età, gli viene concessa la grande opportunità di esordire nella massima competizione europea, la Champions League.

Nella stagione 2012/13 viene ceduto a titolo temporaneo allo Spezia. In Liguria collezionerà 10 apparizioni sino a gennaio, mese in cui tornerà alla casa madre. L’Inter lo gira così in prestito al Crotone, dove troverà una certa continuità a livello di rendimento. Concluderà la stagione con un gol e un assist in 17 partite disputate.

L’anno successivo si rinnova l’asse Inter-Crotone, con Crisetig che scende 40 volte in campo tra campionato, coppa e play-off. E’ un trampolino di lancio verso la Serie A, che giocherà per la prima volta in Sardegna: 28 presenze e un assist con la maglia del Cagliari.

Il giro di prestiti continuerà in Emilia. Il Bologna crede nelle qualità di Lorenzo, che però non riuscirà a trovare la giusta continuità. In estate il club rossoblù eserciterà il diritto di riscatto e lo cederà temporaneamente al Crotone. A fine anno giungerà una sorprendente salvezza, passata anche dai piedi e dai polmoni del centrocampista friulano (32 presenze).

Tornato a Bologna, negli anni successivi ha indossato le casacche di Frosinone (Serie A), Benevento (Serie B) e Mirandés (LaLiga2).

Con la maglia azzurra il centrocampista friulano ha fatto tutta la trafila, dall’U16 fino all’U21, con cui ha disputato gli Europei di categoria.

Da oggi Lorenzo entra a far parte della famiglia amaranto!