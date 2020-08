Reggina, la ditta Flex Arena al Granillo per il sopralluogo. Zampetti a StrettoWeb: “visionata anche l’area esterna dello stadio, può diventare un’area commerciale” [VIDEO]

6 Agosto 2020 14:55

Il Direttore della Flex Arena Riccardo Zampetti ha spiegato quali lavori dovranno essere svolti per la ristrutturazione del Granillo: il presidente Gallo ambisce ad avere lo stadio di proprietà

Per una Reggina che sogna e ambisce in grande. Questa mattina allo stadio Oreste Granillo si è tenuto il sopralluogo della ditta Flex Arena, con il segretario amministrativo Salvatore Conti nel ruolo di cicerone all’interno dell’impianto e per fare le veci del Presidente Luca Gallo. L’ispezione è stata necessaria per porre le basi a quello che è il sogno del patron amaranto, cioè ottenere dal Comune la gestione dello stadio. Ai microfoni di StrettoWeb è intervenuto Riccardo Zampetti, Direttore della ditta romana giunta oggi a Reggio Calabria. Dopo un’iniziale presentazione, il dirigente ha spiegato quali saranno i lavori che dovranno essere svolti: “è stato fatto un sopralluogo completo, abbiamo osservato diverse aree all’interno dello stadio e anche una antistante all’impianto sportivo, che potrà diventare un’area commerciale. Il Granillo è molto bello visto dall’interno, servirà però un intervento importante sui servizi. Presenteremo diversi progetti, insieme alla società e al club sceglieremo quale sarà quello giusto per regalare un gioiello ad una città che se lo merita”. Di seguito il link per ascoltare l’INTERVISTA completa al direttore Zampetti.