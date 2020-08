Messinaservizi prosegue con la disinfestazione in città: il calendario con orari e zone di intervento, raccomandato di evitare l’esposizione all’aperto

17 Agosto 2020 11:23

Messinaservizi prosegue con il terzo ciclo di disinfestazione contro zanzare, blatte e zecche. L’azienda raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto

Messinaservzi Bene Comune, dopo la disinfestazione delle spiagge anche il 15 agosto, prosegue con il terzo ciclo contro zanzare tigre, zanzare, blatte, pappataci e zecche in città, iniziando dall’Area Sud della città.

Oggi lunedì 17 agosto a partire dalle 22 gli operatori inizieranno l’opera di disinfestazione ad Altolia, Molino, Giampilieri Sup., Giampilieri Marina, S. Paolo Briga, Briga Sup., Pezzolo,Ponte Schiavo, Runci, S. Margherita, SS. 114 (da Via Bonino a Giampilieri), Stella Maris, Minissale, Villaggio CEP, S. Lucia S.C., Piano di Zona, Case Arcobaleno, Via Contesse,Villaggio UNRRA, Via Marco Polo, Pistunina, Tremestieri.

Domani martedì 18 agosto sempre dalle 22 la disinfestazione proseguirà nei villaggi di Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Galati Marina, Galati S. Anna, Galati S. Lucia,S. Stefano Briga, S. Stefano Medio, S. Margherita Sup., ZIR, Rione Taormina, Via DeZardo, Via Silicato, Via Bonsignore, Via Oreto, Via Consolare Valeria (dal ponte di ferro alla Via Contesse), Via Vecchia Comunale, Piazza Bellomo, Via del Carmine, Complesso Peloritano.

Infine, mercoledì 19 agosto il servizio verrà espletato dalle 22 nei quartieri di Larderia Inf., Larderia Sup., Tipoldo, Zafferia, S. Filippo Inf., S. Filippo Sup., Piano Stella, S. Giovannello, C.da Convito, Cumia Inf., Cumia Sup., Sivirga, Viale Gazzi, Quadrato Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, Viale Bertuccio,Bordonaro Case Gialle, Bordonaro Sup., Case Gescal.

Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sulle pagine social dell’azienda, anche dalla voce di un operatore su un’auto che girerà i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi.