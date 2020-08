Barca con immigrati approda in Sicilia, De Lieto: “Lampedusa è terra di nessuno?”

23 Agosto 2020 15:19

Barca con immigrati approda in Sicilia, le parole di De Lieto, segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia

“Mentre il governatore della Sicilia ha sottoscritto un’ordinanza che ordina lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza, nonché il trasferimento dei migranti fuori dall’Isola e proclama il divieto di transito e sbarco per qualsiasi imbarcazione con migranti a bordo; sui social è diventato virale il video pubblicato in FB che riprende una barca, con a bordo immigrati, che sbarca indisturbata a Lampedusa“, è quanto scrive in una nota De Lieto. A tal riguardo il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) ha dichiarato: “quanto accaduto deve far riflette tutti noi. Dal video emerge forte e chiaro che il natante che trasporta i migranti, naviga indisturbato e si evince, altresì, l’assenza di imbarcazioni preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza. Il LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto – si chiede: Forse Lampedusa è terra di nessuno? In considerazione dell’emergenza sbarchi in atto da tempo remoto, sarebbe stato giusto, a giudizio del LI.SI.PO., impiegare tutto il personale a vigilare il tratto di competenza? Non è possibile – ha rimarcato il leader del LI.SI.PO. – che qualsiasi imbarcazione, a prescindere da chi trasporta e/o cosa trasporta, può navigare e approdare in piena tranquillità a Lampedusa. Qualcuno – ha concluso de Lieto – dovrà certamente rendere le dovute spiegazioni a chi di dovere del perché è accaduto questo increscioso episodio. E’ necessario a giudizio del LI.SI.PO. fare chiarezza al più presto”.