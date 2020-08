5 modi per far volare il tempo durante un lungo tragitto

21 Agosto 2020 16:41

Quando decidi di trascorrere qualche giorno fuori casa in una località italiana o all’estero potresti doverla raggiungere in auto, con un volo o in traghetto. Hai già in mente come trascorrerai tutte quelle ore di viaggio?

Se la sola idea ti rende nervoso perché non sei abituato a “stare fermo” per così tante ore oggi veniamo in tuo aiuto con qualche consiglio per far volare il tempo e impiegarlo al meglio.

Leggi una guida turistica

Se è la prima volta che visiti la località che stai per raggiungere forse ti interesserà conoscere a fondo la sua storia, i monumenti e i luoghi da non perdere e magari persino i ristoranti più deliziosi in cui assaggiare le migliori prelibatezze locali. Esistono un’infinità di guide turistiche dalla fama ormai decennale come Lonely Planet, Le Routard, Touring Club Italiano o Travel National Geographic. Se preferisci la versione cartacea, oltre a poterle acquistare, puoi anche prenderle in prestito in biblioteca. Alcune offrono anche la versione ebook da portare sempre con te in un dispositivo e-reader oppure su tablet e cellulare.

Guarda un film

Se hai a tua disposizione un tablet o un PC portatile che avevi già pensato di portare con te in vacanza puoi scaricare qualche film da guardare durante il tragitto. Pensa che ne bastano un paio per far volare ben 3 ore circa di viaggio. Dato che non puoi sapere se troverai una connessione WiFi sul mezzo di trasporto che prenderai meglio essere previdente e assicurarsi di avere i film preferiti a portata di mano. Piattaforme di streaming come Netflix permettono di scaricare su un dispositivo i film prescelti quando si è connessi a una rete WiFi in modo da poterli guardare anche offline in un momento successivo. Che ne dici di un documentario sulla città che stai per visitare o di un film ambientato tra le sue strade?

Gioca ai videogiochi sul tuo smartphone

Ti basta avere uno smartphone o un tablet per accedere, attraverso il browser, giochi online come Starcasinò che offre giochi classici come la roulette. Oppure puoi cimentarti con videogiochi emozionanti come Call of Duty o tranquilli puzzle come Tetris. Perché non approfittare di un viaggio in cui non puoi fare nient’altro che stare seduto per divertirti con elettrizzanti partite online?

Gioca lasciando da parte la tecnologia

Restando in tema giochi, sei forse un amante dei giochi vecchio stampo per cui non è necessario avere alcun dispositivo tecnologico per partecipare? Allora porta con te un mazzo di carte, un set da viaggio di tessere di domino o uno di quei piccoli tavoli da gioco (ad esempio una scacchiera) per scatenarti con partite all’ultimo punto insieme a uno o più compagni di viaggio. È anche un ottimo modo per conoscere gente nuova con cui poi fare due chiacchiere.

Rilassati e dormi

Un coniglio che sembra banale ma che può tornare molto utile soprattutto se il tuo anno lavorativo è stato intenso e queste vacanze rappresentano anche un periodo di meritato riposo oltre che di svago. Quando arriverai a destinazione sarai elettrizzato da tutto ciò che rappresenta una novità e probabilmente vorrai approfittare di ogni minuto della tua vacanza. Riposati quindi prima di raggiungere la meta, dormi o rilassati chiudendo gli occhi e prestando attenzione alla tua respirazione. Anche la meditazione, infatti, ha un forte potere rilassante.