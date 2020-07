Il Governo ordina di allestire in Sicilia tendopoli per centinaia di migranti, Musumeci: “Pensano di trattarci da campo profughi d’Europa”

31 Luglio 2020 17:15

Sicilia. Il Governo ordina l’allestimento di tendopoli per centinaia di migranti, Musumeci al ministro Lamorgese: “Di tendopoli e affaristi la Sicilia non vuole più sentirne”

“Il governo nazionale ha ordinato di allestire una tendopoli per centinaia di migranti nelle campagne tra Vizzini e Militello in Val di Catania. Il governo della Regione Siciliana è totalmente contrario”. A dichiararlo il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

“Forse qualcuno a Roma, al posto di arrossire per l’incapacità manifestata nell’adottare un Piano organico sull’immigrazione durante l’emergenza Covid – prosegue Musumeci –, pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi d’Europa. Avevo detto che siamo e saremo contrari al ritorno del business dell’immigrazione e delle facili illusioni per disoccupati disperati. Pensare a una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, significa essere semplicemente irresponsabili. Il ministro dell’Interno intervenga: di tendopoli e di affaristi la Sicilia non vuole più sentirne”.