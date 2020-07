Messina, De Luca chiude l’hotspot di Bisconte: “è abusivo e mette in pericolo la pubblica incolumità” [LIVE]

17 Luglio 2020 18:35

Il Comune di Messina chiude l’hotspot di Bisconte a Messina. La decisione viene ufficializzata dal sindaco Cateno De Luca

Il sindaco di Messina, in una diretta, davanti l’hotspot Bisconte, ufficializza la chiusura della struttura. Cateno De Luca annuncia: “chiudo la struttura perché è abusiva e mette in pericolo la pubblica e privata incolumità”. “Ciò che è successo mercoledì -prosegue- con una trentina di migrati ancora a piede libero, ricercati dalle forze dell’ordine – sottolinea De Luca. -, è un fatto che non può e non dovrà più ripetersi. La cittadinanza è preoccupata e non posso permettere che nel mio territorio regni sovrano il disordine. I migranti fuggono indisturbati per la città, mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare? Non ci sto, per tale motivo dico basta a questo mercimonio. Se a livello regionale non si riesce a fare la voce grossa con Roma, accettando supinamente tale condizione, da adesso a Messina si cambia e anche subito”.

Messina, De Luca: entro 5 giorni l’hot spot va sgomberato”

Cateno De Luca spiega l’ordinanza: “entro 5 giorni si deve sgomberare l’Hotspot di Messina, siamo pronti allo scontro con il Ministero degli Interni. La struttura va abolita perchè abusiva. I migranti scappati non sono stati ritrovati ma sono stati avvistati in vari posti della città. Io devo tutelare i miei cittadini”.

Messina, De Luca: “serve una nave per la quarantena per migranti”

“Non comprendo perchè bisogna portare all’hotspot di Bisconte i migranti, quando sarebbe molto più umano allestire una nave per la quarantena degli ospiti. Ripeto la struttura è abusiva e va demolita”, sottolinea il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Messina, De Luca: “imbarazzante silenzio da parte delle Istituzioni”

“C’è un imbarazzante silenzio da parte delle più alte istituzioni. Con Musumeci non mi sento da mesi, dal Prefetto solo una chiamata per avvertire il vice sindaco dei migranti fuggiti”, afferma il sindaco Cateno De Luca.