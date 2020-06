Il designer libanese Samer Alameen dà vita ad un nuovo concetto di mascherina [FOTO]

24 Giugno 2020 16:20

L’obiettivo è mostrare le emozioni che si nascondono dietro questi accessori “coprenti”, diventati ormai di uso comune

Samer Alameen, Industrial designer libanese che vive e lavora a Milano, ha ideato un set di quattro mascherine lavabili con disegni fotografici che permettono di condividere il proprio stato d’animo, restando comunque al sicuro e protetti. “Queste non sono semplici mascherine, ma una vera e propria forma di espressione e di comunicazione”, afferma il designer, per il quale già prima che fosse necessario indossare le mascherine fisiche, ognuno di noi ne indossava una qualche variante per presentarsi in un certo modo e per nascondere la verità. Ora, in questi tempi di crisi, Samer Alameen suggerisce di toglierci la “maschera”: è il momento di mostrare le nostre vere emozioni, di essere noi stessi. In modo innovativo, Alameen introduce un sistema di codifica basato sui colori da abbinare alle mascherine che quindi permette a chi le indossa di trasmettere facilmente e rapidamente le proprie emozioni agli altri. La mascherina VERDE esprime “FELICITÀ”, ARANCIONE indica “STO BENE”, BLU comunica che siamo “TRISTI” e ROSSO “ARRABBIATI”. Ma questo è solo l’inizio. Una percentuale delle vendite servirà a creare un fondo per supportare un progetto per promuovere la consapevolezza sulla salute mentale (mental health awareness). Realizzate in tessuto ultraleggero, ad asciugatura rapida e resistente al cloro e all’acqua salata, le mascherine hanno una composizione al 100% di poliestere in microfibra, con un filtro in tessuto non tessuto ipoallergenico. Sono, inoltre, vendute in un sacchetto lavabile per un’ulteriore garanzia di sicurezza e protezione. Una volta lavate, si asciugano in pochi minuti. A breve, saranno disponibili nuovi modelli personalizzati per diverse fasce d’età e culture. Il lavoro di Samer Alameen ha esplorato vari aspetti del design, senza perdere il legame con lo story-telling e ponendosi sempre nuovi obiettivi. Ispirato dalla storia, dai ricordi preziosi e dalla tradizione, Alameen reinventa gli oggetti che crea: il suo processo creativo è spiritoso, rapido e raffinato, aggiungendo un nuovo contesto, dove possibile, per unire l’esclusivo fatto a mano e i pezzi unici a quelli prodotti industrialmente. Il lavoro di Alameen deriva dalla sua vasta esperienza nel campo della pubblicità che lo ha portato a diventare da creativo a “creatore” di nuovi prodotti. Le mascherine FACE/ON sono disponibili su www.designitaly.com, il Digital Marketplace che mette in contatto i digital buyer nazionali e esteri di fascia alta con selezionati produttori italiani di oggetti di design di lusso e ricercati. Un vero e proprio facilitatore e acceleratore, in grado di offrire un servizio chiavi in mano e a impatto zero, per permettere anche a piccoli artigiani o giovani designer di vendere online con un servizio end-to-end dal marketing alle spedizioni. Samer Alameen, industrial designer di origine libanese con un lungo background nel mondo pubblicitario (Publicist, McCann, Ericson, Grey Worldwide ecc.) unisce la sua attività di ideazione di nuovi prodotti a quella di Direttore Creativo di Design Italy.