17 Giugno 2020 19:00

Il 22 giugno 2020 riapre il Centro Medico Legale INPS di Messina

Dopo la sospensione imposta dalle norme anti COVID, lunedì 22 giugno 2020 ripartono le visite sanitarie presso il Centro Medico Legale INPS di Messina di via Garibaldi n. 124. Il riavvio delle visite per l’accertamento dei requisiti in materia di invalidità civile, l. 104 e invalidità previdenziale, è stato fortemente voluto dall’INPS per rispondere a bisogni essenziali dell’utenza che non possono essere soddisfatti a distanza. La sospensione imposta dal lockdown è stata utilizzata per rinnovare il layout della sala d’attesa e delle sale per le visite mediche, in modo da assicurare sicurezza e comfort ad utenti e personale. In osservanza delle citate esigenze di sicurezza e delle disposizioni riguardo il rispetto della distanza interpersonale che impongono un numero limitato di visitatori nei locali, l’accesso dell’utenza sarà consentito – previa misurazione della temperatura corporea – solo all’orario di convocazione, con un unico accompagnatore a testa e con mascherina e guanti.