Reggina, il nuovo sponsor tecnico: sarà Macron a vestire gli amaranto dalla prossima stagione

24 Giugno 2020 12:39

Sarà Macron il nuovo sponsor tecnico della Reggina dalla prossima stagione: succede a Legea, che ha accompagnato finora il club

Lo scorso 18 marzo, in occasione di un incontro in videochiamata coi tifosi, il presidente della Reggina Luca Gallo aveva annunciato novità in merito allo sponsor tecnico. Non sarebbe stato più Legea. Il successore? Allora diede solo degli indizi, lasciando tutto in sospeso per questioni di correttezza. Mancava ancora qualche mese alla fine della stagione, non si conosceva il futuro del campionato di Serie C e si era in piena pandemia.

Ad oggi le cose sono un po’ diverse. La Reggina ha conosciuto l’ufficialità della Serie B, accoglierà Menez e il presidente ieri ha affrontato vari argomenti in conferenza stampa. E lo sponsor tecnico? Non si è parlato di quello e ancora niente è stato comunicato dalla società. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, però, si può affermare con certezza che il nuovo marchio sarà Macron, il quale dovrebbe iniziare ad essere presente sui prodotti amaranto a partire dalle prossime settimane.