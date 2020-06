Coronavirus, il Questore di Reggio Calabria sul focolaio di Palmi: “intensificati i controlli”

22 Giugno 2020 13:01

Coronavirus, le parole del questore Maurizio Vallone sull’istituzione di una zona rossa nel territorio del Comune di Palmi a seguito di otto nuovi casi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni

“Su Palmi gia’ da stamane, al Commissariato, si sta tenendo una riunione con il sindaco e le altre forze di polizia per organizzare i servizi di questa chiusura“. Cosi’ alla Dire il questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, sull’istituzione di una zona rossa nel territorio del Comune di Palmi a seguito di otto nuovi casi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni. “I nostri servizi di controllo sulla movida – ha aggiunto – continueranno. Ieri il nostro personale e’ stato impegnato fino alle tre di notte ed e’ andato tutto bene. Continueremo ad intensificarli affinche’ non ci sia la minima sbavatura e la minima sensazione da parte di qualcuno che si siano sciolte le righe e che sia possibile fare tutto. I servizi anticovid sono fondamentali per garantire che non ci sia un nuovo ritorno di questa malattia che – ha concluso il questore reggino – sarebbe devastante per l’economia di questo territorio“.